Минобороны РФ: за сутки сдались в плен 694 боевика "Азова"*

Всего за последние два дня сложили оружие 959 боевиков.

Боевики националистического подразделения "Азов"* и украинские военные, находящиеся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки в плен сдались 694 боевика, в том числе 29 раненных. Всего за последние два дня сложили оружие 959 боевиков. Всех, кто нуждался в стационарном лечении, доставили в больницу Новоазовска в ДНР.

Ранее Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на "Азовстали".

Видео: Минобороны России

*"Азов" - запрещенная на территории РФ экстремистская, террористическая, радикальная и неонацистская организация.