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Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

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Кроме того, российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Кременная (ЛНР). Кроме того, российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР) и Картамышево (ЛНР). Также в районе Брянки (ЛНР) была сбита противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны Россиии

Теги: беспилотник, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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