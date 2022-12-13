Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Кременная (ЛНР). Кроме того, российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР) и Картамышево (ЛНР). Также в районе Брянки (ЛНР) была сбита противорадиолокационная ракета HARM.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении.
Видео: Минобороны Россиии
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