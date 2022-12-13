ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по направлению за сутки.

Вооруженные силы России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 11 января сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков, комментируя ход выполнения задач специальной военной операции за последние сутки. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также ВС РФ ликвидировали в районе три единицы боевой техники противника, расположенных вблизи Пречистовки, Никольского и Новоселки Донецкой народной республики.

Нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, БМП и два автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске.

Фото и видео: Минобороны России

