Минобороны РФ: российские ПВО сбили 26 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная (ЛНР), Пески, Новоандреевка (ДНР), Васильевка, Степовое, Новопокровка (Запорожская область), а также Голая Пристань и Крынки (Херсонская область). Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России