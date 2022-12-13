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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 26 украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная (ЛНР), Пески, Новоандреевка (ДНР), Васильевка, Степовое, Новопокровка (Запорожская область), а также Голая Пристань и Крынки (Херсонская область). Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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