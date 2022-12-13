Минобороны РФ: российские ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Залиман, Кременная (ЛНР), Владимировка, Василевка, Павловка (ДНР), Берестовое, Лозовая и Алешки (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu