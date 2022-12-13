Минобороны РФ: российские ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Залиман, Кременная (ЛНР), Владимировка, Василевка, Павловка (ДНР), Берестовое, Лозовая и Алешки (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России