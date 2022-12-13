Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

Склад боеприпасов находился в районе населенного пункта Ласточкино.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Ласточкино. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 26 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России