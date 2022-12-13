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Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

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Склад боеприпасов находился в районе населенного пункта Ласточкино.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Ласточкино. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 26 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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