Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Ласточкино. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 26 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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