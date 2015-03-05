Минобороны РФ: российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Также российской авиацией были уничтожены три пункта управления и два склада горючего.

Российская авиация поразила 104 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российской авиацией были уничтожены три пункта управления и два склада горючего. Силы ВКС России поразили два пункта управления и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских Су-25.

Видео: Минобороны России