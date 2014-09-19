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Минобороны РФ: российская ЗРС С-300 уничтожила украинские беспилотники

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Они были обнаружены в процессе несения боевого дежурства.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-300М2 "Фаворит" уничтожила украинские беспилотники "Байрактар ТБ2". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотные аппараты были обнаружены в процессе несения боевого дежурства. Благодаря грамотным действиям российских военных удалось ликвидировать ударные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отметим, что ЗРС С-300М2 "Фаворит" предназначена для поражения воздушных объектов и стратегических ракет противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8.

Видео: Минобороны России

Теги: байрактар тб-2, беспилотник, зенитная ракетная система, минобороны россии, с-300, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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