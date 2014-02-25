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Минобороны РФ: ракетные войска поразили за сутки свыше 250 целей ВСУ

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В районе населенного пункта Чугуев был уничтожены три склада боеприпасов.

Ракетные войска поразили за сутки свыше 250 целей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В число пораженных объектов вошли 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 24 артиллерийских и минометных подразделений. В районе населенного пункта Чугуев был уничтожены три склада боеприпасов.

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Видео: Минобороны России

Теги: военные объекты, игорь конашенков, минобороны россии, ракетные войска, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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