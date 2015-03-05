Минобороны РФ показало кадры боевой работы минометов

Один 120-мм боеприпас открывает огонь по объектам противника на расстоянии более 7 тысяч метров.

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетом 120-мм минометов на Украине. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах показана работа по запуску российскими военнослужащими снарядов из минометов, чьи расчеты ведут разведку позиций противника с помощью беспилотников.

Также в ведомстве отметили, что один 120-мм боеприпас открывает огонь по объектам противника на расстоянии более 7 тысяч метров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Видео: Минобороны России