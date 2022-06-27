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Минобороны РФ: под Лисичанском уничтожены грузинские наемники, пытавшие российских военных

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"Грузинская" группа состояла в основном из уголовников.

Под Лисичанском уничтожены грузинские наемники, пытавшие российских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные обнаружили две группы наемников, одна из который состояла из граждан различных государств Европы. "Грузинская" группа состояла в основном из уголовников.

Конашенков отметил, что они были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года.

Ранее Минобороны показало кадры работы САУ "Акация" и гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: грузия, игорь конашенков, лисичанск, минобороны россии, наемники
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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