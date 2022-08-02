Минобороны РФ: российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

Их поразили в рамках контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России уничтожили две батареи украинских гаубиц "Гиацинт". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Гаубицы были обнаружены в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское (ДНР). Их поразили в рамках контрбатарейной борьбы.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах 13 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских дронов.

Видео: Минобороны России