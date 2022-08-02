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Минобороны РФ: российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

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Их поразили в рамках контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России уничтожили две батареи украинских гаубиц "Гиацинт". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Гаубицы были обнаружены в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское (ДНР). Их поразили в рамках контрбатарейной борьбы.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах 13 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских дронов.

Видео: Минобороны России

Теги: батареи, вооруженные силы россии, гаубицы, гиацинт, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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