Лаборатории расположены в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Они получили финансирование от США в размере 32 миллионов долларов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал о создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

Он показал документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий "непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине". Кириллов отметил, что лаборатории расположены в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Они получили финансирование от США в размере 32 миллионов долларов. Проект получил название Ю-Пи-8. Исполнителями назначены Управление Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компания "Блэк энд витч". В данном контексте речь идет об изучении возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

Ранее мы сообщили, что в Минобороны РФ заявили об уничтожении позиций националистов в Киевской области.

Видео: Тelegram / ТАСС