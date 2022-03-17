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Минобороны РФ опубликовало доказательства финансирования США военно-биологических проектов на Украине

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Лаборатории расположены в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Они получили финансирование от США в размере 32 миллионов долларов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал о создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

Он показал документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий "непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине". Кириллов отметил, что лаборатории расположены в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Они получили финансирование от США в размере 32 миллионов долларов. Проект получил название Ю-Пи-8. Исполнителями назначены Управление Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компания "Блэк энд витч". В данном контексте речь идет об изучении возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

Ранее мы сообщили, что в Минобороны РФ заявили об уничтожении позиций националистов в Киевской области.

Видео: Тelegram / ТАСС

Теги: военно-биологические проекты, минобороны рф, сша, украина, финансирование
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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