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В Минобороны РФ заявили об уничтожении позиций националистов в Киевской области

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Ролик распространился по соцсетям.

В российском министерстве по обороне заявили об уничтожении позиций националистов, расположенных на территории Киевской области. Артиллерия РФ ликвидировала замаскированные огневые точки. Ранее они были обнаружены при помощи беспилотного летательного аппарата. Такие сведения журналистам передали представители пресс-службы военного ведомства.

Позиции националистов были обнаружены с применением БПЛА. После обнаружения был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Миссия попала на видеозапись. Далее ролик распространился министерством обороны РФ по социальным сетям.

В Польше могут появиться постоянные военные базы США.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, киевская область, минобороны, националисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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