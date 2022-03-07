Минобороны РФ: на Украине уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры

Кроме того, российским военным удалось ликвидировать 827 танков и других бронированных машин. Выведены из строя 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета.

За время специальной операции на Украине уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры. Среди них 82 пункта управления узла связи украинских ВС, 119 систем ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", 76 радиолокационных станций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российским военным удалось ликвидировать 827 танков и других бронированных машин. Выведены из строя 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета. Уничтожены 78 беспилотников и 603 единицы специальной военной автомобильной техники.

Напомним, что в четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Донбасса. В телеобращении к россиянам он упомянул, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий" со стороны России.

Ранее мы сообщили, что Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров РФ.

Видео: Минобороны России