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Минобороны РФ: ВСУ артиллерией уничтожили украинский батальон 56-й бригады

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Батальон практически полностью ликвидирован.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) артиллерией уничтожили украинский батальон 56-й мотопехотной бригады. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Индцидент произошел в районе населенного пункта Водяное. Понесший потери батальон в ходе отступления подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и был практически полностью ликвидирован.

Также Конашенков сообщил, что в результате огневого поражения боевых позиций батальона мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска были уничтожены более 130 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов".

Видео: Минобороны России

Теги: артобстрел, батальон, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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