Батальон практически полностью ликвидирован.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) артиллерией уничтожили украинский батальон 56-й мотопехотной бригады. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Индцидент произошел в районе населенного пункта Водяное. Понесший потери батальон в ходе отступления подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и был практически полностью ликвидирован.

Также Конашенков сообщил, что в результате огневого поражения боевых позиций батальона мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска были уничтожены более 130 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов".

Видео: Минобороны России