Минобороны РФ: ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге

В них находились вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран.

ВКС России нанесли удар по ангарам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по ангарам был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования. В них находились вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран, которые должны были отправить украинской группировке войск на Донбасс.

Ранее Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с Ка-52.

Видео: Минобороны России