  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:13
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге

0 0

В них находились вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран.

ВКС России нанесли удар по ангарам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по ангарам был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования. В них находились вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран, которые должны были отправить украинской группировке войск на Донбасс.

Ранее Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: ангар, вооружение, вооруженные силы украины, игорь конашенков, кременчуг, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии