Минобороны РФ: ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве

На заводе производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

ВКС России нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительного завода "Артем" в Киеве. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по цехам предприятиями был нанесен четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования. На заводе производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

Конашенков добавил, что все четыре ракеты поразили свои цели, а гражданская инфраструктура Киева не пострадала.

Ранее в Минобороны сообщили, что под Лисичанском уничтожены грузинские наемники, пытавшие российских военных.

Видео: Минобороны России