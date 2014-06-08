Минобороны РФ: ВКС России уничтожили четыре украинских склада с вооружением

Их поразили высокоточными ракетами воздушного базирования.

ВКС России уничтожили четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное (ДНР) и Звановка (ЛНР). Их уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также Конашенков сообщил, что в районе Чугуева (Харьковская область) было поражено хранилище топлива для техники украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в ходе освобождения ВС РФ Святогорска составили более 300 националистов.

Видео: Минобороны России