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Минобороны РФ: ВКС России уничтожили четыре украинских склада с вооружением

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Их поразили высокоточными ракетами воздушного базирования.

ВКС России уничтожили четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное (ДНР) и Звановка (ЛНР). Их уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также Конашенков сообщил, что в районе Чугуева (Харьковская область) было поражено хранилище топлива для техники украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в ходе освобождения ВС РФ Святогорска составили более 300 националистов.

Видео: Минобороны России

Теги: вооружение, игорь конашенков, минобороны россии, склады, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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