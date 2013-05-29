Минкультуры Украины внесло в черный список пять артистов из России

На Украине считают, что эти артисты представляют угрозу национальной безопасности.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список пять артистов из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень попали: Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман. Все они включены в приказ Минкульта. Всего на 29 января в списке числятся 164 человека.

Напомним, что в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Представители Кремля несколько раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и не заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее мы сообщили, что стало известно, когда завершатся госиспытания "Цирконов".

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