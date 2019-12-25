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Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
Сегодня, 16:20
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matveyvn

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

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Сейчас в чёрном списке Украине числится 171 человек.

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов — среди них музыканты и актёры. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Теперь въезд в Украину запрещён пятерым участникам группы "Хор Турецкого". Среди них - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также в страну запретили въезжать двум российским актёрам - Роман Курцын и Евгения Лапова. Причиной их включения в список — съёмки в фильме "Крым". 

Сейчас в чёрном списке Украине числится 171 человек.

Ранее глава МИД Украины опроверг связь между закрытием телеканалов и новой администрацией США.

Фото: pixabay.com

Теги: украина, хор турецкого, черный список
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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