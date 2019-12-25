Дмитрий Кулеба рассказал, о чем он говорил с Энтони Блинкеном.

Глава МИД Украины опроверг связь между закрытием телеканалов и новой администрацией США. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью местной журналистке Янине Соколовой. Чиновник уточнил, что решение Владимира Зеленского ввести санкции против русскоязычных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK не связано с контактами Киева с новым руководством Белого дома.

Хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018 года, шли к этому Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр заявил, что во время разговора с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном он не обсуждал данный вопрос. Однако Кулеба оценил высокий уровень взаимодействия между Украиной и США, который стороны смогли достичь в сфере противодействия российской дезинформации.

Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили. Этого всего не было, то все надумали конспирологи Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава МИД Украины ожидает мести России за санкции против телеканалов.

Фото: МИД Украины