Министр забыл выключить микрофон и попался на матерном обсуждении коллеги

В Уэльсе глава минздрава оскорбил оппонента во время видеоконференции.

Министр здравоохранения Уэльса забыл выключить микрофон и попался на матерном обсуждении коллеги. Об этом заявили журналисты Sky News. Издание рассказало о том, что чиновник по имени Вон Гетинг обратился за кадром к неизвестному человеку. Он использовал нецензурную лексику для того, чтобы оскорбить депутата местной ассамблеи Дженни Рэтбоун. Одну из прозвучавших фраз можно перевести как "что, черт возьми, с ней происходит?

Журналисты рассказали, что часть участников видеоконференции посмеялась над словами министра, а другие удивленно замерли. Дженни Рэтбоун. предпочла не реагировать на высказывание Гетинга. Председатель ассамблеи Элин Джонс рекомендовала министру здравоохранения отключить микрофон. После этого Гетинг извинился перед Дженни Рэтбоун.

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Фото и видео: YouTube/Evening Standard

