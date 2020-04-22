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Пользователей сети обманули видео с обругавшим ребенка матом гостем телеканала

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Британский писатель пошутил над передачей "Би-би-си".

Пользователей сети обманули видео с обругавшим ребенка матом гостем телеканала. Вирусный ролик размещен в аккаунте пользователя Twitter под ником Ivor Baddiel. Пользователи Сети узнали, что автором поста является популярный британский писатель Айвор Бэддиэл. 

На кадрах заснято, как мужчина якобы в прямом эфире "Би-би-си"  выгоняет несовершеннолетнего мальчика из комнаты. При этом иностранец использует нецензурную лексику. На самом деле мужчина пошутил над одной из программ телеканала. В оригинальной версии передачи гость мило общается с дочкой, которая вошла в комнату во время записи видео. А  Бэддиэл решил сымитировать прямой эфир, но наоборот: накричать на сына.

Это насилие. Абсолютно не смешно, а каждый, кому это кажется забавным, должен серьезно подумать о своих ценностях

прокомментировал пользователь Twitter KimSJ

Большинство пользователей оценили пародию писателя и стали отпускать шутки в ответ.


 

Теги: соцсети, фейковое видео
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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