Британский писатель пошутил над передачей "Би-би-си".

Пользователей сети обманули видео с обругавшим ребенка матом гостем телеканала. Вирусный ролик размещен в аккаунте пользователя Twitter под ником Ivor Baddiel. Пользователи Сети узнали, что автором поста является популярный британский писатель Айвор Бэддиэл.

На кадрах заснято, как мужчина якобы в прямом эфире "Би-би-си" выгоняет несовершеннолетнего мальчика из комнаты. При этом иностранец использует нецензурную лексику. На самом деле мужчина пошутил над одной из программ телеканала. В оригинальной версии передачи гость мило общается с дочкой, которая вошла в комнату во время записи видео. А Бэддиэл решил сымитировать прямой эфир, но наоборот: накричать на сына.

Это насилие. Абсолютно не смешно, а каждый, кому это кажется забавным, должен серьезно подумать о своих ценностях прокомментировал пользователь Twitter KimSJ

Большинство пользователей оценили пародию писателя и стали отпускать шутки в ответ.



