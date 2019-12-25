Петер Хультквист ответил на обвинения Марии Захаровой.

Министр обороны Швеции обвинил Россию в необходимости наращивания военных расходов. Петер Хультквист прокомментировал слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Стокгольм значительно увеличил оборонный бюджет под давлением НАТО. Чиновница добавила, что ситуация не может не настораживать Москву.

Швеция не настолько наивна… Ситуация в области безопасности в непосредственной близости от нас изменилась в худшую сторону, и в основном из-за России….На нас якобы давит НАТО, но это в корне неверно. Мы принимаем собственные решения и проводим собственный анализ. Я считаю, что это российская дезинформация Петер Хультквист, министр обороны Швеции

Напомним, что средства на оборону Швеции пойдут на оснащение новых военных полков в Соллефтео, Фалуне и Кристинехамне, на модернизацию флота. СТрана изготавливает два новых корвета. К 20205 году расходы военного ведомства составят 1,5% от ВВП страны. В Швеции припомнили, что РФ перевооружалась в Мурманске и на Кольском полуострове.

Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции.

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