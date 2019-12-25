Экоактивистка из Шведции Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

По словам Тунберг, обычно она не вмешивается в партийную политику.

Экоактивистка Грета Тунберг призвала голосовать на выборах президента США за Джо Байдена, сообщил телеканал "360". Сама же 17-летняя девушка является гражданкой Шведции.

По словам активистки, она вне партийной политики, но грядущие выборы в США "выше всего этого". Девушка распространила призыв в социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. В этот период она боролось за мировую экологию и встречалась с представителями разных стран.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020.

Фото: скрин из видео BS NewsHour / YouTube