Экоактивистка из Шведции Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

Экоактивистка Грета Тунберг призвала голосовать на выборах президента США за Джо Байдена, сообщил телеканал "360". Сама же 17-летняя девушка является гражданкой Шведции.
По словам активистки, она вне партийной политики, но грядущие выборы в США "выше всего этого". Девушка распространила призыв в социальных сетях.
Ранее стало известно о том, что Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. В этот период она боролось за мировую экологию и встречалась с представителями разных стран.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020.
Фото: скрин из видео BS NewsHour / YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все