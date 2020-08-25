Шведская экоактивистка написала об этом пост в Twitter.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом 17-летняя девочка написала в собственном аккаунте в Twitter. Она отметила, что рада вернуться к обучению. К посту в социальной сети школьница прикрепила фотографию, на которой она снята на велосипеде вместе со школьным рюкзаком за спиной.

Напомним, что Грета Тунберг стала известна благодаря эмоциональному выступлению в ООН в сентябре 2019 года. В своей речи, посвященной изменению климата, она обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях. Девочка заявила, что политики отняли у нее "мечты и детство". Она упрекнула общество в том, что оно недостаточно борется с загрязнением атмосферы.

Меркель приняла на встрече с экоактивистами Грету Тунберг.

Видео: YouTube / PBS NewsHour

