Сейчас Нурлан Ермекбаев продолжает заниматься ликвидацией последствий трагедии.

Министр обороны Казахстана решил уйти в отставку после взрывов на складе. Об этом журналистам рассказали в пресс-службы оборонного ведомства. Чиновники пояснили, что глава ведомства готов подать заявление из-за инцидента, произошедшего накануне со складами воинской части в Жамбылской области республики.

Министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны. пресс-служба Минобороны Казахстана

Военнослужащие заметили, что в настоящее время для Нурлана Ермекбаева важна ликвидация последствий взрывов боеприпасов, после чего он готов написать прошение об отставке с занимаемой должности.

Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане.

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