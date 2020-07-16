Министр культуры Украины выступил за мягкую украинизацию в стране

Разговоры о штрафах по языковому вопросу могут привести только к общественному напряжению.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил за мягкую украинизацию в стране. Заявление он сделал в интервью украинской службе "Би-би-си".

По его мнению, русофобия не может быть созидательной идеей. При этом, по его мнению, украинизация также не должна навязываться населению. Ткаченко заявил, что уважительное отношение к гражданам, говорящим на русском языке, предполагает, что надо показать, что украинизация идёт им на встречу.

А не пытается быть навязанной силой. Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины

Он считает, что разговоры о штрафах по языковому вопросу могут привести только к общественному напряжению. По его мнению, для начала следует проводить мягкую популяризацию украинского язык — например, в ближайшее время планируют запустить бесплатные онлайн-курсы.

Ранее Украина потребовала от ООН, Европарламента, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию.

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