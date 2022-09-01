Министр энергетики Болгарии рассказал о переговорах с "Газпромом"

Росен Христов надеется на позитивный для Софии результат.

Власти Болгарии ведут переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок российского природного газа. В кабинете министров страны надеются на положительный результат. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала БНТ поделился глава профильного ведомства Росен Христов.

Мы поддерживаем связь с "Газпромом" и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях. Росен Христов, министр энергетики Болгарии

Напомним, что энергетическая ситуация в Болгарии обострилась в конце апреля 2022 года, когда компания-оператор "Газпром" остановил поставки газа в страну из-за отказа оплаты энергоресурсов в рублях. Еще на прошлой неделе в Минэнерго Болгарии заявили, что направили Москве уведомление о готовности проведения переговоров по проблеме. Сейчас это обсуждение ведется "чрезвычайно сложно и интенсивно", так как европейские партнеры поставили страну в ограничительные рамки по оплате поставок из РФ. Одним из условий Болгарии является возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года при европейской системе оплаты.

Болгария заявила "Газпрому", что готова обсуждать возобновление поставок из России.

Фото и видео: БНТ