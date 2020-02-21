Болгария заявила "Газпрому", что готова обсуждать возобновление поставок из России

Росен Христов рассказал о том, что ответ от РФ София ждет до понедельника.

Болгария готова возобновить контакты с российской компанией "Газпром" по поводу возобновления поставок природного газа. Об этом местным журналистам с телеканала NOVA TV рассказал министр по энергетике Росен Христов. Чиновник пояснил, что власти страны ожидают ответа от оператора до понедельника 29 августа.

Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры. Росен Христов, глава Минэнерго Болгарии

Эксперт пояснил, что Болгария дала понять российской стороне, что намерено начать переговоры для того, чтобы прояснить некоторые спорные условия. Росен Христов уточнил, что правительство отправило эти сведения о готовности обсуждения проблемы, а также с просьбой возобновить имеющийся энергетический контракт. В Софии предлагают продлить на 2023 год срок приема оставшихся по соглашению объемов газа.

Болгария проведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа.

Фото и видео: NOVA TV