Болгария проведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа

Росен Христов сообщил о том, что общение с представителями российской компании "будет сложным".

Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией "Газпром" о возобновлении поставок природного газа. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами, созванной по результатам заседания местного кризисного энергетического штаба, сделал министр по энергетике технического правительства Росен Христов. При этом чиновник уточнил, что достичь договоренности между сторонами будет сложно. Встреча, касающаяся дополнительных поставок, будет организована и с представителями газового оператора Азербайджана.

Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора. Росен Христов, министр по энергетике Болгарии

Российский посол Элеонора Митрофанова ранее объявила о том, что решение этого вопроса полностью зависит от позиции болгарских политиков. Она уверена в том, что при наличии политической воли проблем с "Газпромом" у Болгарии не будет. Она призвала власти страны вернуться к оплате поставок в рублевом эквиваленте, так как из-за именно этого пункта вопрос застопорился.

Власти Болгарии объявят тендер на поставки сжиженного газа.

Фото и видео: YouTube / Government of Bulgaria

