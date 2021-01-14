Министр аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что в стране нарастает нехватка топлива

По его словам, ситуация ухудшилась в конце апреля-начале мая.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в стране нарастает нехватка топлива. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По словам Сольского, ситуация с топливом в стране ухудшилась в конце апреля-начале мая. Он отметил, что рынок "оказался не готов к импорту дизеля из Польши и Румынии в таком объеме". Ранее украинские власти прекратили поставки топлива из России и Белоруссии.

Сольский добавил, что Украине не хватает нужного количества цистерн, и это приводит к дефициту дизеля.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС не смогут согласовать нефтяное эмбарго в отношении России.

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