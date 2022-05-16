Боррель: главы МИД стран ЕС не смогут согласовать нефтяное эмбарго в отношении России

Сейчас этот вопрос не удается решить из-за серьезных разногласий.

Главы МИД стран-членов Евросоюза не смогут согласовать нефтяное эмбарго в отношении России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием Совета организации.

По его словам, ЕС будет обсуждать вопрос по нефтяному эмбарго. Однако сейчас его не удается решить из-за серьезных разногласий. Речь идет о вето Венгрии на запрете импорта российской нефти.

Я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее мы сообщали, что нефтяное эмбарго против РФ обсудят главы МИД ЕС 16 мая.

Видео: European Commission