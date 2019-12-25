Министр Боснии и Герцеговины отказал российским медикам во въезде

Специалистов из России пригласили власти для дезинфекции города Мостар.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не разрешил военным специалистам и медикам из России въехать на территорию страны. Вопрос был направлен для обсуждения в Президиум республики.

Как сообщил ТАСС 2 мая, 24 члена медицинской команды и пять специалистов РХБЗ не пересекли границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что российских специалистов для дезинфекции города пригласили власти Мостара. Планировалась передислокация российского состава из Сербии в Боснию и Герцоговину.

Отряд из РФ уже находился в стране с 9 по 23 апреля – тогда специалисты помогали в дезинфекции 28 объектов в 11 городах республики.

Ранее мы сообщали о том, что РФ приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусом, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Глава министерства призвал россиян остаться дома в майские праздники. Он отметил, что в данный период важно ответственное поведение каждого гражданина, что является решающим фактором в победе над COVID-19.