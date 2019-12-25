Минфин просит не индексировать оплату труда судей в 2021 году

Антон Силуанов заявил о необходимости Совету судей поддержать законопроект.

Минфин России попросил не индексировать оплату труда судей в 2021 году. Об этом на пленарном заседании Совета судей рассказал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник надеется, что коллеги поддержат законопроект о приостановке индексаций выплат на следующий год.

Проект не принят в связи с отрицательным заключением Совета судей. Отмечу, что в сложные периоды приостановка индексации оплаты труда судей в рамках системных решений осуществлялась и ранее - с 2015 по 2017 год. При этом возражений от судейского сообщества в то время не поступало Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник уточнил, что федеральный бюджет предусматривает пропуск индексации оплаты труда в 2021 году для тех лиц, которые занимают государственные должности, прокуроров, следователей, гражданских служащих, помощников депутатов и сенаторов. Общий объем расходов на финансирование судов на следующий год увеличивается.

Силуанов напомнил, что доход был на 3 трлн рублей меньше, чем изначально планировалось. Бюджет составил около 20 трлн рублей. Правительство учло поддержку граждан, пенсионеров, малоимущих и национальных проектов. Многие расходы пришлось перенесли на более поздний срок, чтобы стимулировать развитие процессов по ключевым направлениям экономики.

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Фото: Piter.tv