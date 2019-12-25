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Минфин просит не индексировать оплату труда судей в 2021 году
Сегодня, 12:09
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lesjasap

Минфин просит не индексировать оплату труда судей в 2021 году

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Антон Силуанов заявил о необходимости Совету судей поддержать законопроект.

Минфин России попросил не индексировать оплату труда судей в 2021 году. Об этом на пленарном заседании Совета судей рассказал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник надеется, что коллеги поддержат законопроект о приостановке индексаций выплат на следующий год.

Проект не принят в связи с отрицательным заключением Совета судей. Отмечу, что в сложные периоды приостановка индексации оплаты труда судей в рамках системных решений осуществлялась и ранее - с 2015 по 2017 год. При этом возражений от судейского сообщества в то время не поступало

Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник уточнил, что федеральный бюджет предусматривает пропуск индексации оплаты труда в 2021 году для тех лиц, которые занимают государственные должности, прокуроров, следователей, гражданских служащих, помощников депутатов и сенаторов. Общий объем расходов на финансирование судов на следующий год увеличивается. 

Силуанов напомнил, что доход был на 3 трлн рублей меньше, чем изначально планировалось. Бюджет составил около 20 трлн рублей. Правительство учло поддержку граждан, пенсионеров, малоимущих и национальных проектов. Многие расходы пришлось перенесли на более поздний срок, чтобы стимулировать развитие процессов по ключевым направлениям экономики.

Минфин: в РФ на ипотечном и фондовом рынках признаков "пузыря" нет.

Фото: Piter.tv

Теги: антон силуанов, индексация, минфин, оплата труда, судьи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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