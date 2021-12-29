Минэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угля

Глава департамента отметил, что в ближайшее время население должно получить столько угля, сколько им нужно.

Россия и Китай работают над заключением межправительственного соглашения о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн. Об этом на конференции Argus "Уголь России 2022" сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынком Минэнерго Сергей Мочальников.

Он напомнил, что в октябре 2021 года Россия и Индия подписали меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию. Глава департамента отметил, что в ближайшее время население должно получить столько угля, сколько им нужно. По оценке аналитиков, Россия имеет очень хорошие перспективы из-за сокращения предложения на мировом рынке. За последние пять-шесть лет, рынок АТР стал приоритетным экспортным направлением для России на фоне роста спроса на уголь в этом регионе.

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