Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

В Росстате получат доступ к большему количеству информации о жителях страны.

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России. Об этом сообщили в РБК. По данным издания, с 2020 года Росстат будет верифицировать сведения об уровне бедности с данными о налогах и страховых взносах.

Отдельно специалисты будут изучать материальное состояние пенсионеров и семей с детьми. Новая система аналитики позволит улучшить качественные показатели статистики бедности. Благодаря этому усилится адресность социальной поддержки и помощи от государства.Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев также заявлял о том, что уровень благосостояния жителей страны будет рассчитываться по-новому. В помощь специалистам Росстата будет создана информационная система, которая учтет индивидуальные особенности нуждающихся. Особое внимание уделят уровню доходов, условиям проживания, составу семьи. Сведения будут предоставлены Пенсионный фондом, ЕГИССО, налоговой службой.

На подобные планы государство готово выделить из федерального бюджета 1,3 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат заявил о росте реальных доходов населения.

Фото: Piter.tv

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