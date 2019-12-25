Милованов о пенсиях на Украине: "Каждый должен рассчитывать на себя"

Чиновник призвал украинцев самим копить деньги на старость.

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов считает, что в вопросе пенсии каждый гражданин должен рассчитывать только на себя. В эфире местного телеканала "Украина 24" бывший министр экономического развития призвал граждан страны не ждать пенсионных выплат от государства, а копить деньги на старость самостоятельно.

Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3–5%. Тимофей Милованов, экс-министр по экономике

Специалист заметил, что для каждой украинской семьи будет желательно, чтобы государство было лучше. Для этого, в частности, требуется провести пенсионную реформу. Чиновник считает, что со временем Киев дойдет до этого. Однако демографический кризис затянет проблему не на один или два года, а на большой срок. По мнению Милованова, политики относятся безответственно к ситуации, говоря гражданам о том, что страна должна обеспечивать людей, а не население копить деньги.

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