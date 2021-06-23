Депутат заявил, что Марсово поле необходимо сделать общественным городским пространством.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал соитие парочки на Марсовом поле в Петербурге. Об этом в среду, 23 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Милонова, данный случай стоит рассматривать как хулиганство, а самих участников привлечь к административной ответственности. Депутат добавил, что заниматься "любовью" в публичном месте нельзя.

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Фото: wikipedia.org