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Милонов прокомментировал соитие парочки на Марсовом поле
Сегодня, 17:21
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Милонов прокомментировал соитие парочки на Марсовом поле

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Депутат заявил, что Марсово поле необходимо сделать общественным городским пространством.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал соитие парочки на Марсовом поле в Петербурге. Об этом в среду, 23 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Милонова, данный случай стоит рассматривать как хулиганство, а самих участников привлечь к административной ответственности. Депутат добавил, что заниматься "любовью" в публичном месте нельзя.

Ранее мы писали, что в феврале адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-слушания в суде.

Фото: wikipedia.org

Теги: виталий милонов, комментарий
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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