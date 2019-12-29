Миллиардеру Ротенбергу присвоили звание Героя труда за Крымский мост

Некоторым сотрудникам подрядных фирм присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Миллиардеру Аркадию Ротенбергу присвоили звание Героя труда за Крымский мост. Указ президента об этом размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Так указано, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Также звания Героя труда удостоен монтажник филиала ПАО "Мостотрест" Николай Зайков.

Некоторым сотрудникам подрядных фирм присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе.

Ранее из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус.

Видео: YouTube / Russia Hockey