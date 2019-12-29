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Миллиардеру Ротенбергу присвоили звание Героя труда за Крымский мост

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Некоторым сотрудникам подрядных фирм присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Миллиардеру Аркадию Ротенбергу присвоили звание Героя труда за Крымский мост. Указ президента об этом размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Так указано, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Также звания Героя труда удостоен монтажник филиала ПАО "Мостотрест"  Николай Зайков.

Некоторым сотрудникам подрядных фирм присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе.

Ранее из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус.

Видео: YouTube / Russia Hockey

Теги: герой труда, крымский мост, ротенберг
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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