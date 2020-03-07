Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус. Об этом пишут "РИА Новости".
Путь до конечной станции займет два часа. После выезда из Керчи автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем, а также Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста.
В пути он делает две остановки в Краснодарском крае - на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.
В расписании – три рейса из Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса. Стоимость билета до конечной — 439 рублей.
Ранее власти начали строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту.
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