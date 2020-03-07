Стоимость билета до конечной — 439 рублей.

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус. Об этом пишут "РИА Новости".

Путь до конечной станции займет два часа. После выезда из Керчи автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем, а также Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста.

В пути он делает две остановки в Краснодарском крае - на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.

В расписании – три рейса из Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса. Стоимость билета до конечной — 439 рублей.

Ранее власти начали строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту.