Миллиардер Фридман пожаловался на отсутствие денег даже на уборщицу

Он предположил, что скоро начнет убирать дом самостоятельно. По его словам, это абсолютно нормально.

Миллиардер Михаил Фридман в интервью изданию Bloomberg Businessweek пожаловался на отсутствие денег даже на уборщицу. Он заявил, что стал пленников в Лондоне и ему пришлось уйти из совета директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon после введения санкций.

На данный момент миллиардер проживает в Лондоне. У него есть израильский паспорт. На вопрос, может ли он переехать в Израиль, он сказал, что у него "нет там дома". Кроме того, Фридман лишился доступа к деньгам, чтобы его купить.

Издание сообщило, что санкции против России привели к заморозке счетов миллиардера и "теперь он пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие расходы, например, на уборку". В беседе с изданием Фридман предположил, что скоро начнет убирать дом самостоятельно. По его словам, это абсолютно нормально.

Ранее мы сообщили, что Абрамович собрался продавать недвижимость в Лондоне из-за санкций против России.

Фото: Википедия