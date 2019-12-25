Абрамович собрался продавать недвижимость в Лондоне из-за санкций против России

Речь идет об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс и трехэтажном пентхаусе на набережной Челси.

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать свою недвижимость в Лондоне. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на британского депутата Криса Брайанта.

Речь идет об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс. По словам Брайанта, собственность российского миллиардера оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов (более 22 миллиардов рублей). Кроме того, на продажу выставлен трехэтажный пентхаус на набережной Челси. Миллиардер приобрел его в 2018 году. Покупка обошлась Абрамовичу в 22 миллиона фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда рублей).

Как отметил британский депутат, Абрамович испугался санкций, введенных Великобританией на фоне напряженной геополитической ситуации. В "черном списке" страны оказались 100 российских физических и юридических лиц. Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси", подвергся небольшому давлению со стороны политиков, но в санкционный список не попал.

Ранее мы сообщили, что в Польше начали изымать объекты собственности России.

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