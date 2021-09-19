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Миллер: Китай каждый год ошеломляет темпами роста потребления газа

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За первое полугодие текущего года объем потребления газа в КНР увеличился на 15,5%

Глава российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" Алексей Миллер заявил, что темпы потребления голубого топлива Китаем являются самыми быстрорастущими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом он сказал в ходе своего выступления на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Миллер отметил, что за первые шесть месяцев текущего года объем потребления газа в КНР увеличился на 15,5%, а объем импорта - на 23,8%.

Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 миллиардом кубических метров. И объем импорта 160 миллиардов кубометров.

Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Он добавил, что согласно прогнозам специалистов, к 2035 году объем импорта газа Китаем вырастет до 300 миллиардов "кубов" в год. По словам Миллера, для Азиатско-Тихоокеанского региона важно, чтобы энергетический баланс здесь был экологичным, поэтому роль голубого топлива так велика. 

Ранее депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что из-за отказа от прямого контракта с "Газпромом" Украина оказалась в невыгодном положении. 

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Теги: алексей миллер, газпром, импорт газа в китай, китай
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости,

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