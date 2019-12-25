По стране растет число расстройств из-за спайса.

Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России. Слова министра здравоохранения приводит пресс-служба ведомства со ссылкой на выступление министра на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО. Чиновник отметил, что по стране увеличивается число психических расстройств, вызванных употреблением спайсов - новых психоактивных веществ.

В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Чиновник рассказал, что в ЦФО в 201 года специалисты зафиксировали 65 тысяч пациентов с диагнозом "Наркомания". Этот показатель был на 17,9% ниже, чем в 2015 году. В общем по стране за аналогичный период снижение составило 24,2% случаев (с 311 тысяч человек до 236 тысяч человек). Доля расстройств возросла с 35% до 38%.

Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе.

Фото: Минздрав России