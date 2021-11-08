Михаил Кавелашвили избрали президентом Грузии

Михаил Кавелашвили сменит на должности Саломе Зурабишвили.

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран новым, шестым по счету президентом в стране. Соответствующую информацию общественности огласил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Местный законодатель отметил, что кандидатура политика получила 224 голоса из 300 от всех парламентариев. Для избрания главой государства ему было необходимо получить только 200 голосов. Напомним, что в Грузии в субботу, 14 декабря, состоялись президентские выборы. Местная оппозиция не участвовала в заседании, организованном в здании парламента. Одновременно с голосованием депутатов на улице проводилась очередная акция противников действующих властей страны.

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Фото и видео: YouTube / Parliament of Georgia