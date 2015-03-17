В Грузии отреагировали на введение украинских санкций

Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение, о котором ранее сообщил Владимир Зеленский.

Власти из Тбилиси пока что не получали официальных уведомлений от украинских коллег в связи с введением санкционного давления против грузинских чиновников. Соответствующей информацией с журналистами на правительственном брифинге поделился глава кабинета министров Ираклий Кобахидзе.

Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, отменивший в своем государстве президентские выборы, сегодня подписал указ о введении запретов против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 17 представителей грузинского кабинета министров. Тем самым Украина вслед за странами коллективного Запада повторила претензии к Тбилиси за пресечение массовых беспорядков со стороны местной оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но так и не признала результаты голосования.

Премьер Грузии заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze