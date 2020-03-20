Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

В частности, компания собирается обесцветить "живые плитки".

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10. Видео с нарезкой фрагментов появилось в Instagram руководителя по разработке Windows и устройств Microsoft Паноса Паная.

В частности, компания собирается обесцветить "живые плитки" (Live Tiles). Подложка для иконок в меню "Пуск" станет менее контрастной. Это визуально создаст больше пространства между иконками, а глазу станет легче скользить по сетке с приложениями.

Вместе с этим в Microsoft работают над унификацией "текучего" дизайна (Fluent Design). В едином стиле представлены иконки приложений пакета Microsoft Office. Теперь специалисты взялись за значки других встроенных программ и элементов интерфейса.

Кроме того, изменения коснутся контекстного меню Windows 10, а также файлового менеджера "Проводник". Онлайн-презентация нового дизайна назначена на 30 марта.

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Видео: Instagram / panospanay