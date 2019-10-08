Sony провела презентацию PlayStation 5

На официальном канале YouTube была трансляция мероприятия.

Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией. На официальном канале в YouTube шла онлайн-трансляция.

По словам главного инженера PlayStation Марка Церни, разработчики игр просили Sony о переходе на SSD-накопители. Благодаря им консоль может загрузить два гигабайта данных за четверть секунды. PlayStation 5 поддерживает режим обратной совместимости. Это позволит ей запускать на консоли практически любые игры, выпущенные для прошлых поколений.

Консоль получила восьмиядерный процессор AMD Zen 2, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс, 16 гигабайт ОЗУ стандарта GDDR6, а также SSD-накопитель емкостью один терабайт. Устройство имеет дисковод 4K UHD Blu-Ray и поддерживает 8К-игры частотой до 120 кадров в секунду.

Выход PlayStation 5 был запланирован на конец 2020 года, но в связи с угрозой распространения коронавируса его могут перенести на следующий год.

Ранее компания Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X.

Фото: VK / @playstationru